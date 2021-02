Pagelle Ascoli-Frosinone 1-1: voti e tabellino, Serie B 2020/2021 (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Le Pagelle e il tabellino di Ascoli-Frosinone, match valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie B 2020/2021, in cui la formazione ospite non è andata oltre l’1-1 al Cino e Lillo Del Duca: alla rete siglata da Andrija Novakovich ha risposto Federico Dionisi su calcio di rigore. In virtù di questo risultato i gialloblù salgono a 29 punti in classifica, mentre i marchigiani vanno a quota 21. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH LA CRONACA DEL MATCH Ascoli (4-3-1-2): Leali 6; Pucino 6, Brosco 6, Quaranta 6, Kragl 5,5; Caligara 6 (62? Bidaoui 6), Buchel 5,5 (63? Danzi 6), Saric 5 (69? Eramo 6); Sabiri 6,5 (69? Parigini 6); Bajic 5 (77? Simeri sv), Dionisi 6,5.Allenatore: Sottil 6A disposizione: D’Orazio, Corbo, Stoian, Parigini, Mosti, Pinna, ... Leggi su sportface (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Lee ildi, match valevole per la ventiduesima giornata del campionato di, in cui la formazione ospite non è andata oltre l’1-1 al Cino e Lillo Del Duca: alla rete siglata da Andrija Novakovich ha risposto Federico Dionisi su calcio di rigore. In virtù di questo risultato i gialloblù salgono a 29 punti in classifica, mentre i marchigiani vanno a quota 21. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH LA CRONACA DEL MATCH(4-3-1-2): Leali 6; Pucino 6, Brosco 6, Quaranta 6, Kragl 5,5; Caligara 6 (62? Bidaoui 6), Buchel 5,5 (63? Danzi 6), Saric 5 (69? Eramo 6); Sabiri 6,5 (69? Parigini 6); Bajic 5 (77? Simeri sv), Dionisi 6,5.Allenatore: Sottil 6A disposizione: D’Orazio, Corbo, Stoian, Parigini, Mosti, Pinna, ...

