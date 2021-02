Morta Rina Lattes | madre di Emanuele Fiano

(Di martedì 9 febbraio 2021) “La mamma non c’è più. Ha smesso di soffrire su questa terra”. Così l’onorevole, deputato del Pd, annuncia su Facebook la scomparsa della. Meno di un mese fa l’addio al padre Nedo, uno degli ultimi testimoni della Shoah. “Ha lottato con le sue piccole forze contro il Covid per giorni. Ha resistito, combattente qual’era, e poi ha raggiunto il suo amore di una vita, papà. Proprio ieri – scrivesu Facebook – un gentile giornalista della Rai mi ha fatto vedere delle immagini gioiose di loro due in una intervista televisiva. Papà canuto e sorridente con quel sorriso aperto con occhi screziati da una freccia di amarezza per il racconto che aveva appena fatto, e la mamma orgogliosa e che emanava gioia di vivere ricordando quando si era innamorata di ...

"La mamma non c'è più. Ha smesso di soffrire su questa terra". Così l'onorevole Emanuele Fiano, deputato del Pd, annuncia su Facebook la scomparsa della ...Sono stati sposati 71 anni e, come se non potessero vivere divisi, hanno lasciato la loro vita terrena a meno di due mesi di distanza. E' mancata dopo esser stata attaccata dal Covid, nella casa di ri ...