Matteo punta Matteo, potrebbe scoppiare il caos nel governo (Di martedì 9 febbraio 2021) Finisce sempre così, Matteo punta Matteo. E all’orizzonte ecco un enorme polverone. Così impara Renzi, direbbe qualcuno. Se ti porti Salvini in casa, allora ecco cosa succede. Tu non chiedi nulla, dici, e lui invece chiede proprio quello che vuoi segretamente tu. E che pensavi non volesse nessuno. Il domino potrebbe partire, manco a dirlo, dalle famose condizioni imposte dal Movimento Cinque Stelle. Di Maio vorrebbe proseguire con il suo incarico alla Farnesina, e a quel punto sarebbe ressa. Salvini pretenderebbe l’agricoltura, che fino ad oggi sembrava scontato fosse di Teresa Bellanova. Se Draghi dovesse rigettare la richiesta, allora ecco Giorgetti allo Sviluppo Economico. Pronto a saltare così il nome di Patuanelli che invece sarebbe stato prevedibilmente ... Leggi su chenews (Di martedì 9 febbraio 2021) Finisce sempre così,. E all’orizzonte ecco un enorme polverone. Così impara Renzi, direbbe qualcuno. Se ti porti Salvini in casa, allora ecco cosa succede. Tu non chiedi nulla, dici, e lui invece chiede proprio quello che vuoi segretamente tu. E che pensavi non volesse nessuno. Il dominopartire, manco a dirlo, dalle famose condizioni imposte dal Movimento Cinque Stelle. Di Maio vorrebbe proseguire con il suo incarico alla Farnesina, e a quel punto sarebbe ressa. Salvini pretenderebbe l’agricoltura, che fino ad oggi sembrava scontato fosse di Teresa Bellanova. Se Draghi dovesse rigettare la richiesta, allora ecco Giorgetti allo Sviluppo Economico. Pronto a saltare così il nome di Patuanelli che invece sarebbe stato prevedibilmente ...

Ultime Notizie dalla rete : Matteo punta Sempre dalla stessa parte. Ciao Franco Marini, ci mancherai

... da uomo di punta del Partito Popolare e suo segretario, prima da segretario nazionale della Cisl ... insieme poi a Romano Prodi, all'arroganza distruttrice di Matteo Renzi. Capita di rimpiangere già l'...

Arcuri ha le ore contate? Ecco chi potrebbe sostituirlo

Dal ' metodo Bertolaso ' della Lombardia che punta all'immunità di gregge entro fine giugno all'... Una sarebbe il 'modello Bertolaso' che verrà proposto da Matteo Salvini al secondo giro di ...

Adesso Renzi punta alla Nato: le mosse per avere il mandato ilGiornale.it Australian Open: l’Italia corregge il tiro con Fognini e Berrettini al secondo turno

Fabio e Matteo passano senza perdere set, ma il romano deve sudare contro Anderson in un primo set da batticuore. Per il ligure c'è ora il derby con Caruso, il top 10 trova Machac ...

Australian Open: poker azzurro nella notte

Successi netti al primo turno per Berrettini, Fognini, Sonego e Caruso. Tra le donne escono Paolini, Trevisan e Cocciaretto ...

