L’opportunità di un governo Draghi nel pieno dell’emergenza

«Dietro un'emergenza si nascondono sempre delle insidie, e un governo che nasce in un momento come questo non è mai un'assicurazione in termini di capacità realizzativa o di durata. Ma proprio per questo motivo credo che Draghi seguirà un'ispirazione pragmatica, comporrà un governo misto di tecnici e di politici per tirar fuori il meglio di entrambe le parti in una situazione così difficile». Lo ha detto il direttore dell'Avanti! Claudio Martelli durante il dibattito "Crisi di governo o crisi di sistema? L'opportunità Draghi" tenuto ieri pomeriggio, a cui hanno partecipato i leader di Più Europa e Azione, Emma Bonino e Carlo Calenda, la deputata di Liberi e Uguali Rossella Muroni, un incontro moderato dal direttore de Linkiesta Christian Rocca e da Alessandro Barbano.

