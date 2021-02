Indegno post antisemita della consigliera M5S di Torino. Ma il Pd finge di non vedere… (Di martedì 9 febbraio 2021) Il Movimento non prende ancora le distanze. Eppure, il post inaccettabile, prima di essere rimosso ha campeggiato a lungo sul web, mostrando una vignetta con nasi pronunciati, Kippah e la Stella di David, corredato dal commento: “Interessante”. Segno evidente di una sottolineatura dall’accento antisemita. Così la classificherebbero i suoi colleghi e i sodali di governo giallorosso del Pd, se non fosse che si tratta di un membro del consiglio comunale di Torino in quota M5S. Già, perché l’esponente grillina, non paga della crisi che attanaglia fin nei gangli connettivali, sistema operativo e comunicazione multimediale dei cantori della e-democracy, ha pensato bene di pubblicare su Facebook una vignetta che sta scatenando l’inferno. Il caso, finisce in prima pagina su La Repubblica online. Che denuncia ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 9 febbraio 2021) Il Movimento non prende ancora le distanze. Eppure, ilinaccettabile, prima di essere rimosso ha campeggiato a lungo sul web, mostrando una vignetta con nasi pronunciati, Kippah e la Stella di David, corredato dal commento: “Interessante”. Segno evidente di una sottolineatura dall’accento. Così la classificherebbero i suoi colleghi e i sodali di governo giallorosso del Pd, se non fosse che si tratta di un membro del consiglio comunale diin quota M5S. Già, perché l’esponente grillina, non pagacrisi che attanaglia fin nei gangli connettivali, sistema operativo e comunicazione multimediale dei cantorie-democracy, ha pensato bene di pubblicare su Facebook una vignetta che sta scatenando l’inferno. Il caso, finisce in prima pagina su La Repubblica online. Che denuncia ...

VotArturo : @michelatini Lei oltre che mistificatrice, quindi #cazzara, cerca di giustificare il suo post INDEGNO assegnando au… - Frances72173223 : @ilciccio67 Ma solo in Italia si può parlare di decisioni arbitrali per l'80% di un post partita. In questo modo si… -

Ultime Notizie dalla rete : Indegno post Renzi travolto dagli insulti per una foto sui social: "Indegno", utenti incontenibili

Indegno", ha tuonato un follower; "Credo che non ti rappresenti più molto. Peccato. Io avevo ... ha fatto eco una signora; "Se pensi di prenderci per sfinimento con tutti questi post sappi che noi non ...

Crisi di governo, Salvini e Meloni chiedono di andare al voto. Berlusconi: valuteremo

Anche la presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni , su un post su Facebook, chiede di andare ... «Io tifo contro Conte e contro questa maggioranza, però è uno spettacolo indegno di una nazione ...

Indegno post antisemita della consigliera M5S di Torino. Ma il Pd finge di non... Il Secolo d'Italia ", ha tuonato un follower; "Credo che non ti rappresenti più molto. Peccato. Io avevo ... ha fatto eco una signora; "Se pensi di prenderci per sfinimento con tutti questisappi che noi non ...Anche la presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni , su unsu Facebook, chiede di andare ... «Io tifo contro Conte e contro questa maggioranza, però è uno spettacolodi una nazione ...