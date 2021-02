Il fantasma di Rousseau si aggira su Draghi | ma non è una cosa seria

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 9 febbraio 2021) Pare che ritorni ildella piattaforma. Ma non è unamolto. Nel 2019 al tempo del varo del Conte 2, su circa 110mila iscritti avrebbero votato on line (cifre dichiarate) poco più di 50mila persone, in concreto “inconoscibili” se non telematicamente attraverso un click sul quesito. In questo caso, ora per il governo, ancora ignoto a tutti. Tra due giorni e dopo che il capo politico dei 5 stelle, Crimi, raccogliendo il consenso espresso dell’assemblea in presenza dei parlamentari 5 stelle e con la partecipazione attiva del fondatore e garante Beppe Grillo, che ha aperto al governo, aveva dichiarato ae pubblicamente la disponibilità piena dei 5 stelle a sostenere e fare parte del governo in formazione. Tra due giorni il ...