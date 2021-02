Elisabetta Gregoraci si presenta in ‘mutande’ al GF Vip, Antonella Elia: “Ti sei scordata i vestiti” (Di martedì 9 febbraio 2021) Elisabetta Gregoraci si presenta negli studi di Canale 5 con un look da urlo: Antonella Elia la ‘colpisce’ e l’affonda in diretta tv Elisabetta Gregoraci sa sempre come far parlare di se. L’ex moglie di Flavio Briatore ieri sera al Grande Fratello Vip si è presentata con un look molto particolare creando caos in studio. L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 9 febbraio 2021)sinegli studi di Canale 5 con un look da urlo:la ‘colpisce’ e l’affonda in diretta tvsa sempre come far parlare di se. L’ex moglie di Flavio Briatore ieri sera al Grande Fratello Vip si èta con un look molto particolare creando caos in studio. L'articolo proviene da Leggilo.org.

fanpage : La frase infelice di Alfonso Signorini alla Gregoraci #gfvip - agrega3006 : Questa mettetela insieme alla notizia che Elisabetta Gregoraci va a uomini e donne, quante stronzate #prelemi - peppesava : RT @Ragusanews: Elisabetta Gregoraci: torta di compleanno e look mozzafiato per festeggiare - Ragusanews : Elisabetta Gregoraci: torta di compleanno e look mozzafiato per festeggiare - vuoiC0ndurreTu : RT @letterstohaz: Elisabetta: Ma parli tu antonella che hai dato del cagnolino a Pierpaolo e ora gli hai detto che è un uomo alpha. ELISAB… -