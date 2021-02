Cuffiette – I podcast e gli audiolibri di febbraio 2021

Leggi su vanityfair

(Di martedì 9 febbraio 2021) Più 1,8 milioni: sono gli italiani che, nel 2020, hanno ascoltato podcast rispetto all’anno precedente. La recente indagine Nielsen sul settore è chiara: la pandemia ha favorito un trend che, in particolare negli Stati Uniti, era già una certezza consolidatasi negli ultimi anni. Gli ascoltatori sono prevalentemente giovani adulti e utilizzatori di Internet e a prevalere sono, al momento, le piattaforme di streaming gratuite (come Spotify e Spreaker). I podcast si ascoltano soprattutto in casa (numeri in aumento) o in macchina (qui invece i dati sono in diminuzione, in seguito anche alla minore possibilità di spostamento durante i vari lockdown), e l’ascolto inizia nel tardo pomeriggio sia durante la settimana che nei weekend.