Australian Open 2021: eliminato anche Andreas Seppi. Sconfitta in quattro set contro Pablo Cuevas (Di martedì 9 febbraio 2021) Prosegue la giornata negativa per il tennis italiano agli Australian Open 2021. Dopo le sconfitte di Marco Cecchinato e Martina Trevisan, è arrivata anche quella di Andreas Seppi contro l'uruguaiano Pablo Cuevas, numero 72 del mondo, che si è imposto con il punteggio di 6-4 4-6 6-2 6-2 dopo due ore e venti minuti di gioco. Un Seppi che ha ceduto nettamete nel terzo e quarto set, segnale di come la miglior condizione fisica sia ancora molto lontana. L'altoatesino ha servito solo il 51% di prime di servizio, ma è soprattutto il numero degli errori non forzati ad essere elevatissimo (52). Inizio di match da dimenticare per l'azzurro, che perde per due volte il servizio e vede Cuevas allungare fino al 3-0.

