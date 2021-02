Aumento dei contagi in un comune telesino: chiusa la scuola fino al 13 febbraio (Di martedì 9 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – La situazione coronavirus sta nuovamente investendo il mondo della scuola e il tutto a pochi giorni dalla ripresa in presenza. I contagi all’interno delle aule ci sono e questo sta costringendo le amministrazioni a correre ai ripari. A Frasso telesino, il sindaco Viscusi, dato il numero crescente di positività nella comunità e nel mondo scolastico, ha deciso di chiudere l’Istituto Comprensivo “San Giovanni Bosco” fino al 13 di febbraio. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 9 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – La situazione coronavirus sta nuovamente investendo il mondo dellae il tutto a pochi giorni dalla ripresa in presenza. Iall’interno delle aule ci sono e questo sta costringendo le amministrazioni a correre ai ripari. A Frasso, il sindaco Viscusi, dato il numero crescente di positività nella comunità e nel mondo scolastico, ha deciso di chiudere l’Istituto Comprensivo “San Giovanni Bosco”al 13 di. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

