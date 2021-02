Alfonso Signorini liquida la questione Alda d’Eusanio in due minuti: giusta la squalifica (Di martedì 9 febbraio 2021) Nella puntata del Grande Fratello VIP 5 in onda ieri, 8 febbraio 2021, c’è stato un momento, durato davvero pochissimo, dedicato alla squalifica di Alda d’Eusanio. Un paio di minuti durante i quali Alfonso Signorini ha spiegato al pubblico del reality quella che era stata la decisione presa dal Grande Fratello VIP 5. Un paio di minuti per liquidare un caso che ha fatto discutere e nessuna scusa, tra l’altro, a chi è stato chiamato in ballo dalla conduttrice e ha deciso di rivolgersi a un avvocato. Anche in questa caso, si è persa una buona occasione per fare bella figura. Il conduttore ha aperto quindi la puntata numero 38 spiegando che era inevitabile arrivare a una squalifica per Alda d’Eusanio che ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 9 febbraio 2021) Nella puntata del Grande Fratello VIP 5 in onda ieri, 8 febbraio 2021, c’è stato un momento, durato davvero pochissimo, dedicato alladi. Un paio didurante i qualiha spiegato al pubblico del reality quella che era stata la decisione presa dal Grande Fratello VIP 5. Un paio diperre un caso che ha fatto discutere e nessuna scusa, tra l’altro, a chi è stato chiamato in ballo dalla conduttrice e ha deciso di rivolgersi a un avvocato. Anche in questa caso, si è persa una buona occasione per fare bella figura. Il conduttore ha aperto quindi la puntata numero 38 spiegando che era inevitabile arrivare a unaperche ...

