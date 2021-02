Via Nomentana, passa con il rosso e viene travolto: morto un 25enne (Di lunedì 8 febbraio 2021) Luis Andriu Figueroa, 25enne nato in Ecuador, ha perso la vita ieri dopo un incidente stradale avvenuto attorno alle 12.40. Il giovane è stato travolto da un’auto dopo essere passato con il rosso a un semaforo in via Nomentana all’incrocio con Viale Regina Margherita. Il ragazzo viveva a Roma da molti anni e a bordo dello scooter c’era anche la sua fidanzata, una ragazza 24enne italiana di origini polacche. morto il 25enne travolto: le dinamiche dell’incidente Sono state chiarite le dinamiche dell’incidente che hanno portato alla morte di Luis Andriu Figueroa. Il giovane stava guidando uno scooter ed è passato ad un incrocio con il semaforo rosso. Il 25enne è stato travolto da ... Leggi su romanotizie24 (Di lunedì 8 febbraio 2021) Luis Andriu Figueroa,nato in Ecuador, ha perso la vita ieri dopo un incidente stradale avvenuto attorno alle 12.40. Il giovane è statoda un’auto dopo essereto con ila un semaforo in viaall’incrocio con Viale Regina Margherita. Il ragazzo viveva a Roma da molti anni e a bordo dello scooter c’era anche la sua fidanzata, una ragazza 24enne italiana di origini polacche.il: le dinamiche dell’incidente Sono state chiarite le dinamiche dell’incidente che hanno portato alla morte di Luis Andriu Figueroa. Il giovane stava guidando uno scooter ed èto ad un incrocio con il semaforo. Ilè statoda ...

