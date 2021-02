Un masso piomba giù sulla strada | centrata in pieno un’auto Un morto

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 8 febbraio 2021) La messa in sicurezza di strade e luoghi particolarmente trafficati è da sempre un tema molto ‘caldo’ in Italia. Il crollo del Ponte Morandi nell’agosto del 2018 non ha fatto che acuire la sensazione di emergenza in cui purtroppo sembrano molte arterie e infrastrutture del Paese. La tragedia che si è consumata nella mattinata di lunedì 8 febbraio è l’ennesima conferma di questa amara e triste situazione. Siamo a Civo, Comune di poco più di mille anime in provincia di Sondrio, Lombardia. Qui un uomo stava transitando a bordo della sua automobileprovinciale 10 che si distende lungo la Costiera dei Cech, nei pressi del punto di raccolta comunale, tra le frazioni Caspano e Cevo. Improvvisamente undi grandi dimensioni si è staccato dal costone della montagna e ha travolto la macchina. Per il conducente non c’è stato ...