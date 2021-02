Tublat com | accordo strategico con Flazio

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 8 febbraio 2021).com, web agency disponibile completamente online e specializzata nella distribuzione diretta di hosting linux, nomi di dominio, servizi di web design e marketing online annuncia uncon. Per effetto dell’intesa, spiega un comunicato,.com arricchirà la propria piattaforma con l’integrazione di un website builder basato sulla tecnologia, offrendo ai clienti la possibilità di creare siti web in completa autonomia..com garantisce un nuovo alleato internazionale innovativo e solido differenziando la propria offerta e rafforzando il posizionamento distintivo conquistato in pochi anni sul mercato con l’efficace approccio “diretto”.è un’azienda italiana, creatrice del website builder famoso a ...