Schiaffeggiava i bambini in classe | arrestata in flagranza una maestra d’asilo di Bologna

Unadi una scuola dell'infanzia diè statadai Carabinieri del Nucleo Operativo della CompagniaCentro per maltrattamenti sui suoi piccoli alunni. L'educatrice, italiana, incensurata e dipendente comunale, è finita in manette indi reato; l'inchiesta – aperta da tempo dalla Procura – è stata coadiuvata da ...

I carabinieri di Bologna hanno arrestato un'insegnante di una scuola dell'infanzia per maltrattamenti su minori. L'insegnante, italiana, incensurata e dipendente comunale. Il giudice non adotta le misure cautelari: "Solo tre schiaffi in 15 giorni, comportamento censurabile sotto il profilo educativo". Urla e rimproveri nelle intercettazioni. Il Comune: "L'insegnante è s ..."