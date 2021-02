Ragazzo gay aggredito a calci a Torre del Greco da due minorenni (Di lunedì 8 febbraio 2021) Ragazzo gay aggredito. Due giovani rincorrono ridendo un Ragazzo gay, che urla fuggendo spaventato. Poi quando inciampa e cade a terra, lo raggiungono e lo prendono a calci mentre è indifeso. Le immagini riprese da un cellulare di una terza persona che assiste alla violenta aggressione. Il video poi è finito in rete, dove è diventato subito virale. A denunciare l’episodio è il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli: “Un aggressione omofoba contro una persona indifesa”. https://www.limemagazine.eu/wp-content/uploads/2021/02/video 431270871257978.mp4 Due giovani rincorrono ridendo un Ragazzo gay, che urla fuggendo spaventato. Poi quando inciampa e cade a terra, lo raggiungono e lo prendono a calci mentre è indifeso. Le immagini riprese da un cellulare di una terza persona ... Leggi su limemagazine.eu (Di lunedì 8 febbraio 2021)gay. Due giovani rincorrono ridendo ungay, che urla fuggendo spaventato. Poi quando inciampa e cade a terra, lo raggiungono e lo prendono amentre è indifeso. Le immagini riprese da un cellulare di una terza persona che assiste alla violenta aggressione. Il video poi è finito in rete, dove è diventato subito virale. A denunciare l’episodio è il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli: “Un aggressione omofoba contro una persona indifesa”. https://www.limemagazine.eu/wp-content/uploads/2021/02/video 431270871257978.mp4 Due giovani rincorrono ridendo ungay, che urla fuggendo spaventato. Poi quando inciampa e cade a terra, lo raggiungono e lo prendono amentre è indifeso. Le immagini riprese da un cellulare di una terza persona ...

