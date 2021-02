Portabandiera azzurra a Sofia Goggia | ti aspettiamo

Leggi su ilfogliettone

(Di lunedì 8 febbraio 2021) La sciatrice, Wendy Siorpaes,italiana ai Mondiali di Sci di Cortina fa gli auguri di pronta guarigione a, grande assente alle competizioni di Cortina per infortunio. "Tipresto in pista", è l'augurio.ha disputato una stagione strepitosa, sperava di vincere una medaglia nei Mondiali in casa, ma un infortunio patito la scorsa settimana l'ha messa fuori causa. E ha fatto davvero tristezza vederla in collegamento parlare di questa grande manifestazione: "Sicuramente non è un momento facile, mi piange il cuore a partecipare solo in veste di Ambassador ma penso che sarà comunque un grande Mondiale. Tiferò con tanto calore le mie compagne dal divano".