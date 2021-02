Petrolio a 60 dollari per tagli produzione e aspettative su domanda

(Di lunedì 8 febbraio 2021) (Teleborsa) – Il Brent ha raggiunto oggi quota 60al barile, salendo di 71 centesimi (circa l’1,2%), mentre il WTI (West Texas Intermediate) ha raggiunto i 57,7al barile, aumentando di 60 centesimi o dell’1,06%. Ilnon arrivava a livelli così alti da gennaio 2020, prima della pandemia. Le cause sono sicuramente da ricercare neialla: l’Arabia Saudita ha promessoextra all’offerta a febbraio e marzo, sulla scia delle riduzioni da parte di altri membri dell’OPEC+. Gli investitori stanno però anche considerando il pacchetto di aiuti da 1.900 miliardi diche gli Stati Uniti dovrebbero approvare entro fine mese, con la speranza che l’iniezione di liquidità nell’economia possa stimolare i consumi. Un altro fattore in ...

