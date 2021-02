Per giustificare le giravolte della Lega, Borghi sostiene che Draghi è 'la scelta più sovranista' (Di martedì 9 febbraio 2021) In un caos collettivo in cui tutti stanno dicendo il conterario di tutto nel tentativo di giustificare questa corsa per salire sul carrozzone di Mario Draghi, quest'ultimo è stato di tutto: sì a ... Leggi su globalist (Di martedì 9 febbraio 2021) In un caos collettivo in cui tutti stanno dicendo il conterario di tutto nel tentativo diquesta corsa per salire sul carrozzone di Mario, quest'ultimo è stato di tutto: sì a ...

malandrina9 : RT @zialo96: I prelemi che per giustificare Giulia e Pierpaolo che non si sono alzati per Stefania, tirano in ballo Dayane che nemmeno si è… - justinssshug : @Paola2998880925 Si ma anche se tiene in piedi un programma televisivo non bisogna giustificare o bypassare le usci… - malandrina9 : @sofy802 Era sempre lui perché gli autori lo vogliono far passare male per giustificare la non vincita: ognuno può… - Sheelasblog : I fan che cercano di giustificare il comportamento di Tommaso, dimenticandosi che lui per mesi ci ha scassato i 3/4… - zialo96 : I prelemi che per giustificare Giulia e Pierpaolo che non si sono alzati per Stefania, tirano in ballo Dayane che n… -