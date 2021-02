Luis Alberto: “Mi ispiro a Valeron e Riquelme. Il più forte con cui ho giocato? Luis Suarez, era pazzesco” (Di lunedì 8 febbraio 2021) Il centrocampista della Lazio, Luis Alberto, ha parlato con Gli Autogol durante una diretta Twitch. Diversi gli argomenti trattati dal mago biancoceleste, iniziando dal ritorno dopo l’operazione di qualche settimana fa: “Mi sono riposato un po’ dopo l’intervento, non sono stanco. Non sono mai stanco. Io dopo una partita non dormo prima delle 4-5 di mattina, il recupero lo faccio sempre a casa, mi alleno un po’ a Formello e dopo torno a casa”. Su chi fossero i suoi modelli da bambino: “A Valeron e Riquelme. In Italia i miei riferimenti erano Del Piero e Pirlo“. Analizzando il campionato, lo spagnolo sembra non avere dubbi: “Tutti dicevano che era morta, ma la Juve resta la favorita. L’Atalanta mi ha impressionato, è forte ma per fortuna l’abbiamo battuta, ma non so dirvi chi mi ha ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 8 febbraio 2021) Il centrocampista della Lazio,, ha parlato con Gli Autogol durante una diretta Twitch. Diversi gli argomenti trattati dal mago biancoceleste, iniziando dal ritorno dopo l’operazione di qualche settimana fa: “Mi sono riposato un po’ dopo l’intervento, non sono stanco. Non sono mai stanco. Io dopo una partita non dormo prima delle 4-5 di mattina, il recupero lo faccio sempre a casa, mi alleno un po’ a Formello e dopo torno a casa”. Su chi fossero i suoi modelli da bambino: “A. In Italia i miei riferimenti erano Del Piero e Pirlo“. Analizzando il campionato, lo spagnolo sembra non avere dubbi: “Tutti dicevano che era morta, ma la Juve resta la favorita. L’Atalanta mi ha impressionato, èma per fortuna l’abbiamo battuta, ma non so dirvi chi mi ha ...

