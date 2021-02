“Lei mi parla ancora”: Pupi Avati trasforma Renato Pozzetto in un amante immortale (Di lunedì 8 febbraio 2021) Pupi Avati ritorna a esplorare i sentimenti dopo le atmosfere horror de Il signor diavolo con Lei mi parla ancora (dall’8 febbraio su Sky Cinema e in streaming s Now Tv), film tratto dall’omonimo libro di Giuseppe Sgarbi (papà di Vittorio ed Elisabetta) con Renato Pozzetto, Stefania Sandrelli, Isabella Ragonese, Lino Musella, Chiara Caselli e Fabrizio Gifuni. “Lei mi parla ancora”, le immagini del film con Renato Pozzetto guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di lunedì 8 febbraio 2021)ritorna a esplorare i sentimenti dopo le atmosfere horror de Il signor diavolo con Lei mi(dall’8 febbraio su Sky Cinema e in streaming s Now Tv), film tratto dall’omonimo libro di Giuseppe Sgarbi (papà di Vittorio ed Elisabetta) con, Stefania Sandrelli, Isabella Ragonese, Lino Musella, Chiara Caselli e Fabrizio Gifuni. “Lei mi”, le immagini del film conguarda le foto ...

VanityFairIt : Per la prima volta parla della recente perdita di sua mamma: «In un certo senso stavo facendo quel concerto per lei… - chetempochefa : 'Racconta una storia anacronistica ai giorni nostri..un matrimonio di 65 anni che si conclude così, in un modo asso… - chetempochefa : 'E' un film che vale proprio la pena di essere visto, ti dà qualcosa. Riconcilia col cinema' -- @fabfazio Pupi Av… - zazoomblog : “Lei mi parla ancora”: Pupi Avati trasforma Renato Pozzetto in un amante immortale - #parla #ancora”: #Avati… - Lina8829100013 : @RositaSansone6 Si va bene xo è lei che parla di nomination di blocchi sembra che non pensi ad altro da un po di se… -