Le statistiche di Ibrahimovic | il suo reale apporto nel Milan

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 8 febbraio 2021) La doppietta nel 4-0 contro il Crotone porta a quota 14 i gol di Zlatan, una rete ogni 63 minuti giocati. Queste cifre restituiscono l’importanza dello svedese per ilma,alla mano, quanti punti ha portatoalla sua squadra? Lee primati diLa risposta è una cifra tonda: 20 punti. Nelle 11 partite giocate (contando anche i 5 minuti contro il Torino) Zlatan ha segnato in 8 gare: 6 vittorie e 2 pareggi. L’assioma è: “se Ibra segna ilnon perde”, ma di grande rilievo è anche l’importanza delle sue reti. Nelle 8 partite in cui è andato a segno i gol di Zlatan sono stati sempre “utili”, mai a risultato acquisito. L’unico incontro nel quale l’numerico di reti non avrebbe ...