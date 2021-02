La più grande protesta della storia di cui non hai sentito parlare (Di lunedì 8 febbraio 2021) “Come da istruzioni governative, i servizi Internet sono stati bloccati nella vostra area fino a nuovo ordine”. Questo il messaggio che si sono visti recapitare, il 26 gennaio, gli abitanti di diversi distretti di Delhi. “Nell’interesse della sicurezza pubblica”, continuava l’annuncio, “è necessario e opportuno ordinare la sospensione temporanea dei servizi internet nelle aree di Singhu, Ghazipur, Tikri, Mukarba Chowk e Nangloi e nelle aree adiacenti al territorio della Capitale nazionale di Delhi dalle ore 1200 alle ore 23:59 del 26 gennaio 2021”. A minacciare, secondo le autorità, la sicurezza al punto da richiedere l’interruzione di un servizio di comunicazione centrale per l’esistenza quotidiana di tantissime persone (la sola Delhi conta quasi 19 milioni di abitanti) era il più recente exploit di un movimento popolare che dall’agosto 2020 si oppone ... Leggi su wired (Di lunedì 8 febbraio 2021) “Come da istruzioni governative, i servizi Internet sono stati bloccati nella vostra area fino a nuovo ordine”. Questo il messaggio che si sono visti recapitare, il 26 gennaio, gli abitanti di diversi distretti di Delhi. “Nell’interessesicurezza pubblica”, continuava l’annuncio, “è necessario e opportuno ordinare la sospensione temporanea dei servizi internet nelle aree di Singhu, Ghazipur, Tikri, Mukarba Chowk e Nangloi e nelle aree adiacenti al territorioCapitale nazionale di Delhi dalle ore 1200 alle ore 23:59 del 26 gennaio 2021”. A minacciare, secondo le autorità, la sicurezza al punto da richiedere l’interruzione di un servizio di comunicazione centrale per l’esistenza quotidiana di tantissime persone (la sola Delhi conta quasi 19 milioni di abitanti) era il più recente exploit di un movimento popolare che dall’agosto 2020 si oppone ...

Ultime Notizie dalla rete : più grande Papa Francesco: 'Bisogna tutelare la vita, prima che non ci siano più nascite'

Mi unisco ai vescovi italiani nel ricordare che la libertà è il grande dono che Dio ci ha dato per ... Così il Papa, con in più una sua 'preoccupazione': 'per l'inverno demografico italiano. In Italia ...

Brady infinito: trionfo a Tampa. Mahomes si inchina al più grande

Tom Brady infinito. All'età di 43 anni quello che per molti è il più grande quarterback di tutti i tempi compie un altro capolavoro, forse il più grande, trascinando i Tampa Bay Buccaneers al trionfo nel Super Bowl numero 55. La squadra della Florida, giocando in ...

