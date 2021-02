Juventus, Buffon a caccia del record (Di lunedì 8 febbraio 2021) Gigi Buffon tornerà titolare tra i pali nella sfida contro l’Inter di Antonio Conte che si giocherà domani sera alle 20:45 allo Stadium. Intanto la Procura della FIGC archivia il procedimento a carico del portiere per la presunta bestemmia al gol di Lautaro in occasione della gara di andata. LEGGI ANCHE: Juventus, Arthur e Morata a rischio per l'Inter L’audio infatti non è sufficientemente chiaro per procedere nei confronti del portiere della Juventus che comunque patteggerà con la multa per la bestemmia pronunciata in Parma-Juventus. Juventus, Buffon vuole il record di Coppa Gianluigi Buffon, portiere della JuventusDomani il portiere bianconero difenderà la porta della Juventus e punta un altro traguardo storico ... Leggi su tuttojuve24 (Di lunedì 8 febbraio 2021) Gigitornerà titolare tra i pali nella sfida contro l’Inter di Antonio Conte che si giocherà domani sera alle 20:45 allo Stadium. Intanto la Procura della FIGC archivia il procedimento a carico del portiere per la presunta bestemmia al gol di Lautaro in occasione della gara di andata. LEGGI ANCHE:, Arthur e Morata a rischio per l'Inter L’audio infatti non è sufficientemente chiaro per procedere nei confronti del portiere dellache comunque patteggerà con la multa per la bestemmia pronunciata in Parma-vuole ildi Coppa Gianluigi, portiere dellaDomani il portiere bianconero difenderà la porta dellae punta un altro traguardo storico ...

