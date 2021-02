Il fenomeno OnlyFans | i vip puntano sulla trasgressione per soldi

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Novella Toloni La piattaforma inglese è esplosa negli ultimi mesi e offre contenuti a pagamento per soddisfare le curiosità morbose dei fan sui personaggi famosi. Anche i vip italiani ne approfittano per guadagnare Sono sempre di più i vip che si stanno facendo conquistare da, la piattaforma social britannica - in stile Instragram - che offre contenuti piccanti per i propri fan. Un social che nella forma ricorda i cugini Facebook e Instagram - con foto, post, video e messaggi per comunicare direttamente con i volti noti - ma che in sostanza punta sui contenuti ammiccanti e provocatori. Il tutto principalmente a pagamento e questo consente ai personaggi famosi, che scelgono di aprire un loro account con, di ottenere cospicui guadagni. nodo 1918090 Da Bella Thorne (attrice e compagna del cantante italiano Benjiamin ...

Sto parlando del sito, un social network in cui una ragazza, o un ragazzo, può condividere ... Non possiamo liquidare questocome una semplice migrazione della prostituzione sul web, ..., sito inglese, esiste dal 2016. L'anno scorso anche in Italia diventato unsocial soprattutto fra i giovani (e non solo): i contenuti non sono necessariamente espliciti, ci sono ...Onlyfans è esploso negli ultimi mesi e offre contenuti a pagamento per i fan più curiosi. Ecco i vip italiani che lo hanno scelto per guadagnare.Substack, OnlyFans, Patreon, Twitch, Podcasting: perché sta crescendo a dismisura l’attenzione verso questi strumenti? Quali fattori stanno stimolando l’acquisizione di nuovi utenti? Si tratta ...