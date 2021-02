(Di lunedì 8 febbraio 2021) Nel pomeriggio di oggi, 8 Febbraio, è avvenuto unstrada statale 148. Ladiin direzione Terracina è stata, a seguito dell’con tamponamento, al km 16,200 nel territorio di Roma. Il traffico è deviatolibera dalle operazioni di ripristino in corso. L’, per cause ancora da accertare, ha coinvolto due autovetture e nell’impatto i conducenti dei veicoli sono rimasti feriti. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, le squadre Anas e la polizia stradale per i rilievi e per il ritorno alle ordinarie condizioni di sicurezza della viabilità. su Il Corriere della Città.

Corriere : Elisabetta Barbieri, volontaria Enpa, e due colleghi morti in A14: trasportavano cani ... - pomeriggio5 : Grave lutto per Dayane Mello, suo fratello è rimasto vittima di un incidente ?? #Pomeriggio5 #GFVIP - CorriereCitta : Grave incidente sulla Pontina, chiusa corsia di sorpasso: 2 persone ferite - Amore4Zampe : Un grave scontro e il gatto Milo scompare nel nulla..stava raggiungendo la sua nuova famiglia ???… - LuciaMosca1 : (Grave incidente sulla bonifica del Salinello: coinvolti un 51enne di Tortoreto ed un 78enne di Alba Adriatica) Se… -

Ultime Notizie dalla rete : Grave incidente

Corriere del Ticino

stradale nella serata di domenica a Nuvolera. Verso le 19, una pattuglia dei carabinieri del Comando provinciale di Brescia ha notato alcune auto in sosta sul margine della Sp116 e si ...Accertamenti in corso delle forze dell'ordine per ricostruire la dinamica dell'. Notizia in aggiornamentoPROVINCIA DI LUCCA: Il piccolo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale pediatrico Meyer ed è stato ricoverato nel reparto di rianimazione ...GENOVA - Incidente mortale in Corso Sardegna, in centro a Genova. Sembra che ad aver perso la vita sia una persona che viaggiava su un monopattino. Il fatto è avvenuto all'incrocio con Via Monticelli, ...