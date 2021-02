Governo Draghi, dilemma Rousseau per il M5S (Di lunedì 8 febbraio 2021) Draghi sì o no? I vertici del Movimento 5 Stelle hanno già deciso: il M5S ci sarà, con lealtà, per difendere i suoi temi e le sue battaglie sociali. Ma l’ipotesi di un voto sulla piattaforma Rousseau per dare il via libera all’ingresso dei grillini nella nuova maggioranza sta creando non pochi grattacapi ai pentastellati. “Con il voto su Rousseau il Movimento rischia di esplodere”, ipotizza un deputato, spiegando che “ormai la maggioranza degli eletti vede la piattaforma come un’entità astratta totalmente slegata dalla vita del Movimento”. Rousseau però c’è e il M5S potrebbe presto farvi ricorso. Se ne è parlato ieri notte durante la lunga assemblea dei gruppi, a cui ha preso parte anche il premier uscente Giuseppe Conte. “La possibilità del voto su Rousseau esiste”, avrebbe detto il reggente M5S ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 8 febbraio 2021)sì o no? I vertici del Movimento 5 Stelle hanno già deciso: il M5S ci sarà, con lealtà, per difendere i suoi temi e le sue battaglie sociali. Ma l’ipotesi di un voto sulla piattaformaper dare il via libera all’ingresso dei grillini nella nuova maggioranza sta creando non pochi grattacapi ai pentastellati. “Con il voto suil Movimento rischia di esplodere”, ipotizza un deputato, spiegando che “ormai la maggioranza degli eletti vede la piattaforma come un’entità astratta totalmente slegata dalla vita del Movimento”.però c’è e il M5S potrebbe presto farvi ricorso. Se ne è parlato ieri notte durante la lunga assemblea dei gruppi, a cui ha preso parte anche il premier uscente Giuseppe Conte. “La possibilità del voto suesiste”, avrebbe detto il reggente M5S ...

