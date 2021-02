Fastweb NeXXt Mobile in promo fino a domani: 70 GB su rete 5G a 8 euro al mese (Di lunedì 8 febbraio 2021) Fastweb NeXXt Mobile in promozione fino a domani: minuti illimitati, 100 SMS e 70 GB di internet su rete 5G a 7,95 euro al mese L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di lunedì 8 febbraio 2021)inzione: minuti illimitati, 100 SMS e 70 GB di internet su5G a 7,95alL'articolo proviene da TuttoAndroid.

TuttoAndroid : Fastweb NeXXt Mobile in promo fino a domani: 70 GB su rete 5G a 8 euro al mese - Mondo3 : La promozione per avere la nuova tariffa 5G di #Fastweb con un bundle aumentato e un canone scontato scade alle 23:… - HDblog : Fastweb NeXXt Mobile 5G: minuti ill., 100 SMS e 70GB a 7,95 euro fino a domani - infoitscienza : Fastweb NeXXt Mobile a 70 Giga: pochi giorni per attivare a 7,95 euro - infoitscienza : Fastweb NeXXt Mobile promo Open: 70 Giga 5G, minuti e 100 SMS a meno di 8 euro al mese -