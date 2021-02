Fassone: “Gattuso non si può mettere in discussione. E’ in corsa per tutte le competizioni” (Di lunedì 8 febbraio 2021) L'ex dirigente di Milan e Inter Marco Fassone è intervenuto sulle frequenze di Radio Marte per parlare del futuro di Gennaro Gattuso, attuale tecnico del Napoli: "Ritengo che Gattuso sia una persona capace e competente che può trasformare un ambiente partendo da un legame molto forte con i suoi calciatori. Mi pare inappropriato il modo in cui è stato messo in discussione. Ha bisogno di tempo e deve sentire la fiducia di tutti. Così potrà dare il massimo e portare dei risultati. Ha dovuto affrontare diversi problemi come assenze e casi di calciatori positivi, nonostante tutto il Napoli è ancora in corsa in tutte le competizioni".caption id="attachment 1082731" align="alignnone" width="3944" Gattuso, getty/caption ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di lunedì 8 febbraio 2021) L'ex dirigente di Milan e Inter Marcoè intervenuto sulle frequenze di Radio Marte per parlare del futuro di Gennaro, attuale tecnico del Napoli: "Ritengo chesia una persona capace e competente che può trasformare un ambiente partendo da un legame molto forte con i suoi calciatori. Mi pare inappropriato il modo in cui è stato messo in. Ha bisogno di tempo e deve sentire la fiducia di tutti. Così potrà dare il massimo e portare dei risultati. Ha dovuto affrontare diversi problemi come assenze e casi di calciatori positivi, nonostante tutto il Napoli è ancora ininle".caption id="attachment 1082731" align="alignnone" width="3944", getty/caption ITA Sport Press.

