Droga in casa e nel giardino, una coppia finisce nei guai. Prima le verifiche in auto, poi spuntano hashish e marijuana (Di lunedì 8 febbraio 2021) SANT'ELPIDIO A MARE - Nuovo blitz antiDroga dei carabinieri . Continua il controllo per cercare di arginare lo smercio di stupefacenti. Altri due spacciatori caduti nella rete mentre sono stati ... Leggi su corriereadriatico (Di lunedì 8 febbraio 2021) SANT'ELPIDIO A MARE - Nuovo blitz antidei carabinieri . Continua il controllo per cercare di arginare lo smercio di stupefacenti. Altri due spacciatori caduti nella rete mentre sono stati ...

