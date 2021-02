Draghi, ora è il popolo a volere un’élite (Di martedì 9 febbraio 2021) Il sostegno a Draghi di quasi tutte le forze politiche è una conseguenza dell’ampio favore dei cittadini. Ma c’è ancora, oggi, abbastanza élite per guidare una rinascita? E la nuova classe dirigente sarà capace di «sporcarsi le mani»? Leggi su corriere (Di martedì 9 febbraio 2021) Il sostegno adi quasi tutte le forze politiche è una conseguenza dell’ampio favore dei cittadini. Ma c’è ancora, oggi, abbastanza élite per guidare una rinascita? E la nuova classe dirigente sarà capace di «sporcarsi le mani»?

emmabonino : Non sono io a sentire imbarazzo nella scelta di sostenere una maggioranza europeista di un governo Draghi. L’imbar… - ilriformista : La crisi è stata 'la partita più difficile della mia esperienza politica' ma ora 'siamo invasi da migliaia di messa… - petergomezblog : Zingaretti: “Sull’Ue Salvini adesso dà ragione al Pd. Lega sempre contro il Recovery, vedremo ora. Orgoglioso di av… - FaustoBolo : Semplicemente Conte ha messo in discussione il potere di condizionamento dei poteri forti. Però il voltafaccia dei… - cortomuso : Ora è colpa di Draghi perché non ha convocato gente che esiste solo su Twitter ?????? vabbè prendiamocela perché no… -