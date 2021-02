Covid, in Piemonte la vaccinazione degli over 80 parte il 21 febbraio (Di lunedì 8 febbraio 2021) commenta LaPresse Dal 21 febbraio in Piemonte si darà avvio alla campagna di vaccinazione anti - coronavirus della popolazione over 80. Lo rende noto la Regione, sottolineando che in totale, nell'arco ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 8 febbraio 2021) commenta LaPresse Dal 21insi darà avvio alla campagna dianti - coronavirus della popolazione80. Lo rende noto la Regione, sottolineando che in totale, nell'arco ...

