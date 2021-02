Covid-19, quando, come e perché si usano gli anticorpi monoclonali (Di lunedì 8 febbraio 2021) Non sono la rivoluzione nelle cure. Gli anticorpi monoclonali “proiettili” espressamente mirati per andare a colpire il virus Sars-CoV-2 responsabile di Covid-19, potranno diventare un utile supporto ai trattamenti in specifiche categorie di pazienti e non per tutti. L’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), ricorda che ci sono numerosi candidati in studio e ha recentemente approvato per l’uso clinico due di questi farmaci, che comunque, stando ai dati pubblicati, sarebbero particolarmente utili nelle persone che sono all’inizio della loro lotta contro Covid-19, con un calo di accessi e visite in pronto soccorso. Somministrati più avanti, nelle forme gravi di malattia, non avrebbero invece particolari benefici dimostrati. Un’ultima precisazione: non va dimenticato che alcuni studi si riferiscono ad associazioni di ... Leggi su dilei (Di lunedì 8 febbraio 2021) Non sono la rivoluzione nelle cure. Gli“proiettili” espressamente mirati per andare a colpire il virus Sars-CoV-2 responsabile di-19, potranno diventare un utile supporto ai trattamenti in specifiche categorie di pazienti e non per tutti. L’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), ricorda che ci sono numerosi candidati in studio e ha recentemente approvato per l’uso clinico due di questi farmaci, che comunque, stando ai dati pubblicati, sarebbero particolarmente utili nelle persone che sono all’inizio della loro lotta contro-19, con un calo di accessi e visite in pronto soccorso. Somministrati più avanti, nelle forme gravi di malattia, non avrebbero invece particolari benefici dimostrati. Un’ultima precisazione: non va dimenticato che alcuni studi si riferiscono ad associazioni di ...

