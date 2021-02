Coppa Italia, ben 5 i diffidati in casa Inter: l’elenco (Di lunedì 8 febbraio 2021) Domani Juventus-Inter semifinale di ritorno della Coppa Italia con tanti diffidati Domani sera si conoscerà la prima finalista della Coppa Italia che uscirà dalla sfida tra Juventus e Inter con le due squadre che dovranno fare i conti con diversi giocatori diffidati. Sono, infatti, ben 15 totali i giocatori a rischio squalifica per la finalissima in programma a maggio. Tra le fila nerazzurre a rischiare di non giocare l’eventuale finale ci sono Brozovic, Eriksen, Ranocchia, Skriniar e Young. L'articolo proviene da Intermagazine. Leggi su intermagazine (Di lunedì 8 febbraio 2021) Domani Juventus-semifinale di ritorno dellacon tantiDomani sera si conoscerà la prima finalista dellache uscirà dalla sfida tra Juventus econ le due squadre che dovranno fare i conti con diversi giocatori. Sono, infatti, ben 15 totali i giocatori a rischio squalifica per la finalissima in programma a maggio. Tra le fila nerazzurre a rischiare di non giocare l’eventuale finale ci sono Brozovic, Eriksen, Ranocchia, Skriniar e Young. L'articolo proviene damagazine.

acffiorentina : #AccaddeOggi nel 2001 ?? I Viola superano 2-0 il Milan nel ritorno della semifinale di Coppa Italia e approdano in f… - Inter : ?? | ARBITRO Sarà Mariani l'arbitro di #JuventusInter in Coppa Italia ?? - Gazzetta_it : #Buffon, la Procura non procede per la presunta #bestemmia al gol di #Lautaro #Juventus - Fprime86 : RT @DiMarzio: Novità, soprattutto in difesa: le possibili scelte di Pirlo in vista di #JuveInter di #CoppaItalia - milansette : Condò: 'L’eliminazione in Coppa Italia è stata una benedizione per le ambizioni del Milan' -