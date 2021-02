Contagi in aumento a Torre Annunziata: sindaco chiude scuole, blindate piazze e strade (Di lunedì 8 febbraio 2021) Impennata di Contagi a Torre Annunziata. Nel comune oplontino si sono registrati ben 114 positivi nelle ultime 24 ore. Per contrastare la diffusione del Contagio da Coronavirus, il sindaco Vincenzo Ascione ha deciso di chiudere le scuole e le strade, ma anche di sospendere il mercato. Contagi in aumento a Torre Annunziata: sindaco chiude scuole, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 8 febbraio 2021) Impennata di. Nel comune oplontino si sono registrati ben 114 positivi nelle ultime 24 ore. Per contrastare la diffusione delo da Coronavirus, ilVincenzo Ascione ha deciso dire lee le, ma anche di sospendere il mercato.in, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

lorepregliasco : Qualcuno ha dati a supporto di quanto detto dal presidente #Mattarella sulla correlazione tra elezioni e aumento de… - Avv_Nike : RT @RadioSavana: Siamo al tragicomico. In Italia gli italiani non possono votare con la scusa di un ipotetico aumento contagi Covid (parole… - missypippi : RT @RadioSavana: Siamo al tragicomico. In Italia gli italiani non possono votare con la scusa di un ipotetico aumento contagi Covid (parole… - redblack681 : RT @RadioSavana: Siamo al tragicomico. In Italia gli italiani non possono votare con la scusa di un ipotetico aumento contagi Covid (parole… - Andre3520 : RT @RadioSavana: Siamo al tragicomico. In Italia gli italiani non possono votare con la scusa di un ipotetico aumento contagi Covid (parole… -