Concorso istruttore di vigilanza 10 posti, Rosignano Marittimo: requisiti e prove (Di lunedì 8 febbraio 2021) La Gazzetta Ufficiale n. 8 del 5 febbraio 2021 ha reso nota l'apertura di un Concorso pubblico, per esami, per la copertura di 10 posti di istruttore di vigilanza a tempo determinato, per i Comuni di Montescudaio e Rosignano Marittimo. Al suddetto personale è inoltre attribuita la categoria C, posizione economica C1. Due dei dieci posti resi disponibili dal bando di Concorso saranno riservati ai volontari delle Forze Armate. Ultime news sui Concorsi Polizia di Stato e Forze Armate Vediamo ora i requisiti di accesso, le modalità di presentazione della domanda e le varie prove d'esame cui i candidati saranno sottoposti.

