Che Tempo Che Fa, Luciana Littizzetto e la lista di cose che un comico non può più dire (VIDEO) (Di lunedì 8 febbraio 2021) Che Tempo Che Fa domenica 7 febbraio 2021, l’intervento di Luciana Littizzetto e la lista delle cose che un comico non può dire (VIDEO) Domenica 7 gennaio 2021 è andato in onda il primo appuntamento del 2021 con Che Tempo Che Fa ormai saldo nella sua casa originale, Rai 3, e tradizione per tradizione non poteva mancare Luciana Littizzetto seduta sulla scrivania di Fabio Fazio con il conduttore a debita distanza. Luciana ieri si è presentata in studio vestita da topo. “E’ finito l’anno del topo, questo è un omaggio a tutti i topi che sono stati sterminati quest’anno. Non mi hanno presa al Cantante Mascherato perchè già un gatto nel cast.” Dopo aver commentato lo spot di Riccardo Fogli ... Leggi su dituttounpop (Di lunedì 8 febbraio 2021) CheChe Fa domenica 7 febbraio 2021, l’intervento die ladelleche unnon può) Domenica 7 gennaio 2021 è andato in onda il primo appuntamento del 2021 con CheChe Fa ormai saldo nella sua casa originale, Rai 3, e tradizione per tradizione non poteva mancareseduta sulla scrivania di Fabio Fazio con il conduttore a debita distanza.ieri si è presentata in studio vestita da topo. “E’ finito l’anno del topo, questo è un omaggio a tutti i topi che sono stati sterminati quest’anno. Non mi hanno presa al Cantante Mascherato perchè già un gatto nel cast.” Dopo aver commentato lo spot di Riccardo Fogli ...

marattin : Draghi non fa finire la politica: la costringe ad alzare l’asticella e a dare il meglio. E magari, nel tempo, pure… - ZZiliani : Non è tanto il rigore non dato (non è certo una novità), ma che in tv i telecronisti non dicano una parola in tempo… - riotta : Ci saranno tempo e spazio per giudicare i media e il consenso filogovernativi del Conte II, tv, talk show, giornali… - paoloigna1 : RT @agorarai: 'Il momento era terribile: l'Italia nel 2011 veniva attaccata dalla speculazione. Avevamo deciso di aiutare l'Italia e abbiam… - Blu09765054 : RT @MingozziFabio: Sembra impossibile che sia esistito un tempo in cui non ci conoscevamo .. #buongiornoAt… -