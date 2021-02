Biden è multilaterale E la riscossa Usa riparte dal Wto Ecco come

(Di lunedì 8 febbraio 2021) L’Organizzazione mondiale del commercio avrà per la prima volta, a un quarto di secolo dalla sua nascita, il primo direttore generale donna. Lo stallo si è sbloccato non appena caduto il veto statunitense con l’uscita di Donald Trump e l’ingresso di Joealla Casa Bianca. Ngozi Okonjo-Iweala, economista nigeriana già ministro degli Esteri e dell’Economia del suo Paese, sarà il prossimo direttore generale dell’Organizzazione mondiale del commercio. E con lei, che siede nei board di Standard Chartered Bank, di Twitter e dell’alleanza globale per il vaccino Gavi, i record infranti diventeranno due: sarà il primo direttore generale proveniente dall’Africa. Prenderà il posto del dimissionario Roberto Azevêdo. L’ex presidente statunitense preferiva Yoo Myung-hee, candidata sudcoreana attualmente a capo del ministero del Commercio di Seul. Su di lei c’erano i veti di ...

