‘Basta, me ne vado’: 54enne litiga con la compagna e fa perdere le proprie tracce (Di lunedì 8 febbraio 2021) Tanta apprensione da parte della compagna di un 54enne che si era allontanato dalla propria abitazione dopo una discussione in casa. Problemi economici e diverbi leggeri: questi i probabili motivi che hanno indotto l’uomo ad andar via lasciando però la compagna preoccupatissima. La donna si trovava infatti in uno stato di apprensione tale da indurla a richiedere l’aiuto degli agenti del commissariato Frascati diretto da Alison Arcoraci. Leggi anche: Focolaio al campo rom di Castel Romano: 11 bimbi positivi, è allarme Le ricerche dell’uomo, coordinate dalla sala operativa della Questura di Roma, che si è avvalsa di tutte le pattuglie disponibili ai Castelli Romani, nonché di un elicottero, sono iniziate immediatamente attraverso la geo localizzazione del telefono. Rintracciato in località Grottaferrata, l’uomo è stato raggiunto dai ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 8 febbraio 2021) Tanta apprensione da parte delladi unche si era allontanato dalla propria abitazione dopo una discussione in casa. Problemi economici e diverbi leggeri: questi i probabili motivi che hanno indotto l’uomo ad andar via lasciando però lapreoccupatissima. La donna si trovava infatti in uno stato di apprensione tale da indurla a richiedere l’aiuto degli agenti del commissariato Frascati diretto da Alison Arcoraci. Leggi anche: Focolaio al campo rom di Castel Romano: 11 bimbi positivi, è allarme Le ricerche dell’uomo, coordinate dalla sala operativa della Questura di Roma, che si è avvalsa di tutte le pattuglie disponibili ai Castelli Romani, nonché di un elicottero, sono iniziate immediatamente attraverso la geo localizzazione del telefono. Rintracciato in località Grottaferrata, l’uomo è stato raggiunto dai ...

