Apex Legends | quanti GB serviranno su Switch?

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Svelata latá di GB necessaria per giocarein una versione interamente dedicata a NintendoTra quasi un mese esatto,farà il suo debutto su, incuriosendo i player suGB occuperà sulla loro console. Dal prossimo 9 marzo, infatti, il free-to-play di Respawn Entertainment ed Electronic Arts sarà disponibile sulla piattaforma Nintendo. Momentaneamente, non si conoscono ancora i dettagli tecnici specifici del gioco sulla portable della celeberrima azienda giapponese. Senza dubbio, il team di Respawn avrà dovuto fare i conti con le capacità tecniche della console ibrida. Scendere a compromessi, in casi del genere, è la via migliore per realizzare un porting ben fatto. Scopriamo...

I requisiti di memorizzazione sono soggetti a modifiche.' Dunque, in teoriadovrebbe avere un peso pari a 30 GB , ma se raggiungiamo la fine della pagina web notiamo che in realtà viene ...Qualche giorno fa è arrivata l'ufficialità, dopo che i rumor si sono inseguiti per mesi interi:vedrà la luce anche su Nintendo Switch. Il free - to - play realizzato da Respawn arriverà sulla console il 9 marzo di quest'anno . Grazie alla sua pagina su Nintendo eShop abbiamo ...Svelata la quantitá di GB necessaria per giocare Apex Legends, in uscita il 9 marzo in una versione interamente dedicata a Nintendo Switch.Pochi giorni fa c'è stato l'annuncio ufficiale (QUI il nostro articolo dedicato), oggi sappiamo anche il peso effettivo che avrà Apex Legends su Nintendo Switch: il titolo di Respawn Enterta ...