A Glitch in the Matrix: è online il trailer del film documentario (Di lunedì 8 febbraio 2021) È online il trailer di A Glitch in the Matrix, documentario diretto da Rodney Asher e prodotto da Ross M. Dinerstein Presentato in anteprima pochi giorni fa al Sundance film Festival, A Glitch in the Matrix parte da un interrogativo ben preciso: e se vivessimo in una simulazione e il mondo come lo conosciamo non fosse reale? Un’idea certamente sconvolgente che l’acclamato regista di Room 237 e di The Nightmare, Rodney Asher, indaga a partire da un celebre discorso dello scrittore di racconti e romanzi di fantascienza Philip K. Dick. Se la teoria della simulazione non fosse semplicemente fantascienza, ma la realtà, e la vita fosse null’altro che un videogioco controllato da un’entità inconoscibile, allora chi saremmo noi? Il ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 8 febbraio 2021) Èildi Ain thediretto da Rodney Asher e prodotto da Ross M. Dinerstein Presentato in anteprima pochi giorni fa al SundanceFestival, Ain theparte da un interrogativo ben preciso: e se vivessimo in una simulazione e il mondo come lo conosciamo non fosse reale? Un’idea certamente sconvolgente che l’acclamato regista di Room 237 e di The Nightmare, Rodney Asher, indaga a partire da un celebre discorso dello scrittore di racconti e romanzi di fantascienza Philip K. Dick. Se la teoria della simulazione non fosse semplicemente fantascienza, ma la realtà, e la vita fosse null’altro che un videogioco controllato da un’entità inconoscibile, allora chi saremmo noi? Il ...

TheSims5Dude : @acidlure Hahahahaha a glitch in the matrix - svnflowerlou : @tomlinvsonaf ancora non ho capito cos'è stato quel glitch in the system mi immagino Louis che lo bacia e si trova i peli in bocca ?? - jooniversityy : @DDAENGKTHV THE GLITCH WAS SO DKFJSJDJFJF - yvessaintangel : ?!!!? SELENA in PREMIO LO NUESTRO ?!? a glitch in the stimulation i– - gabrielepx : @The_IAM_guy @lastknight @quinta @g_bonfiglio @beard_333 Di più. La tesi che se ti logghi senza vpn ti blocca è ins… -