Zona gialla, nel Lazio Bar e ristoranti aumentano gli incassi ma è ancora poco (Di domenica 7 febbraio 2021) La Zona gialla, con riaperture e clienti, ridà fiato a ristoranti, bar e locali a Roma. “La prima settimana di riapertura a Roma di bar, ristoranti, pizzerie e gelaterie ha fatto registrare un lieve incremento di incassi. Ripartenza che fa sperare Una ripartenza positiva, incoraggiante anche per la filiera dell’agroalimentare, ma insufficiente rispetto agli standard Leggi su periodicodaily (Di domenica 7 febbraio 2021) La, con riaperture e clienti, ridà fiato a, bar e locali a Roma. “La prima settimana di riapertura a Roma di bar,, pizzerie e gelaterie ha fatto registrare un lieve incremento di. Ripartenza che fa sperare Una ripartenza positiva, incoraggiante anche per la filiera dell’agroalimentare, ma insufficiente rispetto agli standard

robersperanza : Serve massima prudenza su tutto il territorio nazionale. Non dobbiamo vanificare i progressi delle ultime settiman… - Corriere : ?? Per il Cts i ristoranti possono riaprire a cena - MediasetTgcom24 : Ristoranti aperti la sera in zona gialla e a pranzo in zona arancione: il Cts indica le nuove direttive #covid… - emanuelalauri1 : RT @robersperanza: Serve massima prudenza su tutto il territorio nazionale. Non dobbiamo vanificare i progressi delle ultime settimane, ri… - ignaziofidone : RT @quotidianodirg: Covid, zona gialla, arancione e rossa: cosa cambia da 8 febbraio -

Ultime Notizie dalla rete : Zona gialla Pescara, assembramenti fuori controllo. Lite finisce a sediate: ragazzino di 15 anni colpito alla testa

Nonostante ciò, nel primo sabato in zona gialla si sono verificati assembramenti in pieno centro, sia in piazza della Rinascita che nelle strade della movida per la corsa all'aperitivo. Ingente lo ...

Coronavirus, Speranza: 'Zona gialla non è scampato pericolo, serve attenzione'

Coronavirus, l'annuncio del Ministro della Salute Roberto Speranza e l'invito a tenere l'attenzione anche in zona gialla Il calo dei casi di coronavirus non è ancora tale da poter allentare l'attenzione. Anche con molte regioni in zona gialla, le autorità invitano alla prudenza, per non vanificare tutti gli ...

Zona gialla e rossa: ecco dove. Nuovi colori delle regioni: cosa cambia da domani QUOTIDIANO.NET Speranza: “Massima prudenza, la zona gialla non è scampato pericolo”

“Serve massima prudenza su tutto il territorio nazionale. Non dobbiamo vanificare i progressi delle ultime settimane, risultato dei sacrifici fatti finora. Zona gialla non significa scampato pericolo.

In Puglia aumento dei posti letto nella rete Covid-19

In totale ora i posti letto attivi della rete Covid-19 salgono a 300 posti letto di terapia intensiva e a quasi 2mila di area medica. "In questo modo - sono ...

Nonostante ciò, nel primo sabato insi sono verificati assembramenti in pieno centro, sia in piazza della Rinascita che nelle strade della movida per la corsa all'aperitivo. Ingente lo ...Coronavirus, l'annuncio del Ministro della Salute Roberto Speranza e l'invito a tenere l'attenzione anche inIl calo dei casi di coronavirus non è ancora tale da poter allentare l'attenzione. Anche con molte regioni in, le autorità invitano alla prudenza, per non vanificare tutti gli ...“Serve massima prudenza su tutto il territorio nazionale. Non dobbiamo vanificare i progressi delle ultime settimane, risultato dei sacrifici fatti finora. Zona gialla non significa scampato pericolo.In totale ora i posti letto attivi della rete Covid-19 salgono a 300 posti letto di terapia intensiva e a quasi 2mila di area medica. "In questo modo - sono ...