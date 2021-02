Zona gialla e regole, Speranza: "Rischio virus resta alto" (Di domenica 7 febbraio 2021) (Adnkronos) - "Zona gialla non significa scampato pericolo". Roberto Speranza, ministro della Salute nel governo uscente, si esprime così in un post su Facebook. Il primo weekend in Zona gialla per molte regioni, con regole più soft e misure meno restrittive, è stato caratterizzato da affollamenti nelle strade dei centri cittadini e dalla presenza di molti clienti in ristoranti e bar. "Serve massima prudenza su tutto il territorio nazionale. Non dobbiamo vanificare i progressi delle ultime settimane, risultato dei sacrifici fatti finora. Zona gialla non significa scampato pericolo. Il virus circola e il Rischio, anche per via delle varianti, resta alto. Non possiamo scherzare con il ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 7 febbraio 2021) (Adnkronos) - "non significa scampato pericolo". Roberto, ministro della Salute nel governo uscente, si esprime così in un post su Facebook. Il primo weekend inper molte regioni, conpiù soft e misure meno restrittive, è stato caratterizzato da affollamenti nelle strade dei centri cittadini e dalla presenza di molti clienti in ristoranti e bar. "Serve massima prudenza su tutto il territorio nazionale. Non dobbiamo vanificare i progressi delle ultime settimane, risultato dei sacrifici fatti finora.non significa scampato pericolo. Ilcircola e il, anche per via delle varianti,. Non possiamo scherzare con il ...

robersperanza : Serve massima prudenza su tutto il territorio nazionale. Non dobbiamo vanificare i progressi delle ultime settiman… - Corriere : ?? Per il Cts i ristoranti possono riaprire a cena - MediasetTgcom24 : Ristoranti aperti la sera in zona gialla e a pranzo in zona arancione: il Cts indica le nuove direttive #covid… - Elisabe250265 : RT @robersperanza: Serve massima prudenza su tutto il territorio nazionale. Non dobbiamo vanificare i progressi delle ultime settimane, ri… - Gabriele_Vernuz : RT @robersperanza: Serve massima prudenza su tutto il territorio nazionale. Non dobbiamo vanificare i progressi delle ultime settimane, ri… -