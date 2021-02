Vaticano | suor Nathalie Becquart sarà la prima donna con diritto di voto al Sinodo | «Una porta è stata aperta»

(Di domenica 7 febbraio 2021) Già direttrice del Servizio nazionale per l’evangelizzazione dei giovani e per le vocazioni della Conferenza Episcopale di Francia,, francese, classe 1969, è lareligiosa che parteciperà condial prossimodei Vescovi. Papa Francesco l’ha nominata sottosegretaria dell’organismo assieme all’agostiniano padre Luis Marín de San Martín, assistente generale dell’Ordine di Sant’Agostino. Ilè un’assemblea permanente che ha lo scopo di aiutare il Pontefice nella guida della Chiesa. Diplomata all’École des hautes études commerciales de Paris,è anche filosofa, teologa e sociologa. Nel 2005 ha preso i voti perpetui, e nel corso ...

vaticannews_it : #6febbraio Intervista a suor Becquart nominata sottosegretario del Sinodo dei vescovi da #PapaFrancesco @Synod_va… - TntLuca : RT @TizianaFerrario: Continua l'apertura alle donne di #PapaFrancesco raccontata anche nel mio libro Uomini.#SuorBecquart diventa la prima… - franco_sala : RT @TizianaFerrario: Continua l'apertura alle donne di #PapaFrancesco raccontata anche nel mio libro Uomini.#SuorBecquart diventa la prima… - TizianaFerrario : Continua l'apertura alle donne di #PapaFrancesco raccontata anche nel mio libro Uomini.#SuorBecquart diventa la pri… - infolibri : @pontifex_it nomina una #donna #SuorBecquart sottosegretario del #Sinodo dei #vescovi -

Ultime Notizie dalla rete : Vaticano suor

Nathalie ha lavorato molto tra i giovani di Francia, occupandosi dei programmi di scoutismo ... Indal 2016, ha collaborato alla preparazione del Sinodo dei giovani ed è stata accolta come ...Città del, 6 febbraio 2021 - Si chiamaNathalie Becquart e il suo nome è destinato ad entrare nella storia della Chiesa. Mai nessuna prima di lei era stata nominata sottosegretario del Sinodo ...Un ulteriore segnale di come Bergoglio intenda rianciare un linguaggio di consultazione e coinvolgimento delle relatà locali della Chiesa. Nel maggio 2019 è stata nominata Consultore della Segreteria ...La nuova presidente Karram ha illustrato al papa i risultati dell’assemblea svolta in prevalenza in via telematica causa il Covid -19 e gli obiettivi per i prossimi 6anni La nuova presidente Margaret ...