(Di domenica 7 febbraio 2021) Marioè già in testa alla classifica deldeipolitici. Il premier incaricato gode del giudizio positivo del 71% degli intervistati, guadagnando 17 punti rispetto alla rilevazione di ottobre scorso. È il dato che emerge dalo realizzato dall’istituto Demos per Repubblica. Giuseppe Conte viene quindi scavalcato del suo successore, ma resta il secondopiù apprezzato dagli italiani, ricevendo ladel 65% di loro (+7).che invece perderispetto allo scorso ottobre è Matteo, che crolla al 17% in fondo alla classifica. Dietro ildi Italia Viva c’è solo Beppe Grillo, lontano da tempo dalla vita politica e fermo al 16 per ...

MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Sondaggi, il gradimento dei leader: la fiducia in Draghi già al 71%. L’unico che cala è Renzi - fattoquotidiano : Sondaggi, il gradimento dei leader: la fiducia in Draghi già al 71%. L’unico che cala è Renzi - paolorm2012 : RT @brunotomaino: @Avvocatocapita1 @paolorm2012 Gradimento preventivo, i sondaggi bisognerebbe farlo a risultati ottenuti, ad esser seri. - danieledv79 : RT @skipper_66: Ho sentito stamattina su radio radicale,nella rassegna stampa, che Ilvo Diamanti nel suo sondaggio sul gradimento dei leade… - brunotomaino : @Avvocatocapita1 @paolorm2012 Gradimento preventivo, i sondaggi bisognerebbe farlo a risultati ottenuti, ad esser seri. -

Ultime Notizie dalla rete : Sondaggi gradimento

Chi l'ha crisi l'ha "creata" portando Draghi a Palazzo Chigi - Matteo Renzi - per il momento non paga in termini die resta al 17% di, appena davanti al redivivo Beppe Grillo (16%)...lo accreditano infatti di un consenso ampio e trasversale, condiviso da elettorati molti ... In particolare tra chi vota Pd ilal governo Draghi sale all'80%, tra gli elettori di ...Domenica sono cominciate in Ecuador le elezioni per scegliere il successore del presidente Lenín Moreno e per rinnovare parte dei seggi nel parlamento. I candidati sono 16 in tutto, anche se secondo i ...Roma, 7 febbraio 2021 - Mario Draghi mette la freccia e sorpassa Giuseppe Conte. Il premier incaricato sale al 71%, in testa alla speciale classifica del gradimento (sondaggio Demos) scavalcando il pr ...