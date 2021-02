Sinner-Shapovalov | Australian Open | programma | orario | tv | streaming 8 febbraio

(Di domenica 7 febbraio 2021) Jannikaffronterà Denisnel primo turno degli2021, primo Slam della stagione di tennis che va in scena sul cemento di Melbourne. Il tennista italiano, oggi vincitore dell’ATP 250 di Melbourne 1 dopo aver sconfitto Stefano Travaglia in finale, è atteso da un esordio di fuoco nella terra dei canguri: dall’altra parte della rete troverà l’ostico canadese, avversario particolarmente rognoso e impegnativo, per un debutto davvero da urlo. Potrebbe essere tranquillamente un incontro degno di un ottavo di finale e invece non sarà così, uno dei due dovrà fare i bagagli con largo anticipo. L’altoatesino, che da domani sarà il numero 32 del ranking ATP, scenderà in campo lunedì 8attorno alle ore 10.30/11.00 italiane, alla Margaret Court Arena, subito dopo il confronto ...

giovane, vero, ma Jannikaffronta il primo turno dell'Australian Open contro Denisdopo un tour de force incredibile. Se da un lato arriva carico di fiducia per il secondo titolo (di fila) in carriera, è pur ...Insieme con la 10ma vittoria di fila,ha messo in bacheca il secondo titolo Atp in carriera, ...Australian Open il 19enne della Val Pusteria se la vedrà con l'ostico canadese Denisn. ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Sinner-Shapovalov, match del primo turno degli Australian Open 2021. Siamo finalmente giunti al primo torneo Slam ...Jannik Sinner affronterà Denis Shapovalov nel primo turno degli Australian Open 2021, primo Slam della stagione di tennis che va in scena sul cemento di Melbourne. Il tennista italiano, oggi vincitore ...