Sanremo 2021, Francesco Renga con "Quando trovo te" (Di domenica 7 febbraio 2021) Ancora una volta Francesco Renga calca il palco del Festival di Sanremo con la sua nuova canzone "Quando trovo te". Scopriamo il significato del testo Fonte instagram (@FrancescoRenga)L'attesissimo Festival di Sanremo quest'anno ci riserverà tantissimo sorprese. Andrà in onda dal 2 al 6 marzo 2021 dal teatro Ariston e sarà condotto da Amadeus, che sarà anche direttore artistico. Al suo fianco ci saranno Fiorello, come l'anno scorso, e per la prima volta anche Achille Lauro e Zlatan Ibrahimovic, in qualità di ospiti fissi in ogni serata. Ci saranno anche delle co-conduttrici come Matilda De Angelis ed Elodie, e durante la prima serata la tanto amata supermodella Naomi Campbell. Per la prima volta il Festival di ...

