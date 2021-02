Reggio Emilia-Virtus Bologna oggi: orario, tv, programma, streaming Serie A (Di domenica 7 febbraio 2021) La Virtus Bologna scenderà in campo oggi alle 20.45 contro Reggio Emilia. Reduce dai due trionfi in Eurocup contro Buducnost e dalla vittoria nell’ultimo turno di Serie A contro Cremona, il sodalizio del capoluogo dell’Emila Romagna va a caccia di un successo che gli permetterebbe, quantomeno, di non perdere terreno dalle dirette rivali per il secondo posto. Reggio Emilia, la quale al momento occupa il nono posto in graduatoria, invece, avrebbe bisogno di una vittoria per rimanere a contatto con le squadre che occupano la zona playoff. Sarà possibile vedere questa sfida in diretta tv su Rai Sport HD e in streaming su Rai Play ed Eurosport Player. OA Sport, invece, vi offrirà la DIRETTA LIVE con aggiornamenti costanti. IL ... Leggi su oasport (Di domenica 7 febbraio 2021) Lascenderà in campoalle 20.45 contro. Reduce dai due trionfi in Eurocup contro Buducnost e dalla vittoria nell’ultimo turno diA contro Cremona, il sodalizio del capoluogo dell’Emila Romagna va a caccia di un successo che gli permetterebbe, quantomeno, di non perdere terreno dalle dirette rivali per il secondo posto., la quale al momento occupa il nono posto in graduatoria, invece, avrebbe bisogno di una vittoria per rimanere a contatto con le squadre che occupano la zona playoff. Sarà possibile vedere questa sfida in diretta tv su Rai Sport HD e insu Rai Play ed Eurosport Player. OA Sport, invece, vi offrirà la DIRETTA LIVE con aggiornamenti costanti. IL ...

