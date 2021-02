Per un nuovo governo della pandemia (Di domenica 7 febbraio 2021) Al netto della naturale contrapposizione tra chi fa il tifo per Mario Draghi e chi è scettico sul suo tentativo di riuscire a mettere insieme sensibilità tanto diverse tra loro, un sincero e robusto desiderio affiora sempre più nitidamente nell’opinione pubblica: quello di un nuovo governo della pandemia. Che cosa ci si aspetta dal nuovo governo? Un vero piano per la ripartenza del Paese. A parole tutti lo vogliono, ma come ci si arriva? Anzitutto con l’impegno di tutti a remare nella stessa direzione. Il punto di partenza, però, dev’essere uno: fare tesoro degli errori commessi da chi ha gestito l’emergenza sanitaria, in particolare da giugno in poi. Non è pensabile che chi governa un Paese durante una pandemia possa autoassolversi con i lockdown, la ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 7 febbraio 2021) Al nettonaturale contrapposizione tra chi fa il tifo per Mario Draghi e chi è scettico sul suo tentativo di riuscire a mettere insieme sensibilità tanto diverse tra loro, un sincero e robusto desiderio affiora sempre più nitidamente nell’opinione pubblica: quello di un. Che cosa ci si aspetta dal? Un vero piano per la ripartenza del Paese. A parole tutti lo vogliono, ma come ci si arriva? Anzitutto con l’impegno di tutti a remare nella stessa direzione. Il punto di partenza, però, dev’essere uno: fare tesoro degli errori commessi da chi ha gestito l’emergenza sanitaria, in particolare da giugno in poi. Non è pensabile che chi governa un Paese durante unapossa autoassolversi con i lockdown, la ...

