“Per poter vivere mi sono reinventato un nuovo lavoro” (Di domenica 7 febbraio 2021) di Monica De Santis Cercare di reinventarsi per poter portare il piatto a tavola. E’ questo quello che molte persne hanno dovuto fare per riuscire a sopravvivere alla crisi provocata dalla pandemia. Così Silvio Picariello, titolare della ditta di noleggio pullman con conducente “Autoservizi Picariello”, fondata il 15 dicembre del 2014 a Campigliano di San Cipriano Picentino Silvio Picariello, ha lasciato i suoi pullman da 54 posti per salire a bordo di un pullmino da 19 posti ed offrire un servizio privato per i genitori della scuola Matteo Mari. L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi Consiglia Leggi su cronachesalerno (Di domenica 7 febbraio 2021) di Monica De Santis Cercare di reinventarsi perportare il piatto a tavola. E’ questo quello che molte persne hanno dovuto fare per riuscire a sopravalla crisi provocata dalla pandemia. Così Silvio Picariello, titolare della ditta di noleggio pullman con conducente “Autoservizi Picariello”, fondata il 15 dicembre del 2014 a Campigliano di San Cipriano Picentino Silvio Picariello, ha lasciato i suoi pullman da 54 posti per salire a bordo di un pullmino da 19 posti ed offrire un servizio privato per i genitori della scuola Matteo Mari. L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi Consiglia

Rinaldi_euro : Tanto per ricordare, il mandato di Mattarella scadrà il 2 febbraio 2022 e pertanto fino al 2 agosto prox può sciogl… - SamiKhedira : ... Sono fiero di essere stato parte di questa era. Per me è sempre stato un onore poter portare questa maglia plur… - borghi_claudio : @No_Islam_ @RichardMardukas A ME LO DICI? Credo di non poter essere assolutamente accusato di aver mai fatto un com… - annamaria_ff : RT @marieta99044909: I 5s che pensavano di poter usare i 209 miliardi di euro in mance per comprarsi il consenso elettorale in vista delle… - Mariate48641882 : RT @ilruttosovrano: Salvini è disposto veramente a tutto per poter gestire il Recovery Fund, anche al gesto estremo di lavorare qualche ora. -